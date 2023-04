Pavia, ferito in pieno centro da una baby gang: 20enne in ospedale

Pavia, 11 aprile 2023 - Ferito in piazza del Lino. Un ragazzo di 20 anni è stato soccorso nella serata di ieri, lunedì 10 aprile, da un'ambulanza della croce Rossa inviata in codice rosso nella piazza con il monumento ai fratelli Cairoli, che si trova tra la cupola Arnaboldi e via Siro Comi, nel pieno centro storico di Pavia.

Trasportato in codice verde al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, se l'è cavata con una prognosi di una quindicina di giorni, per ferite da taglio ad avambraccio e schiena. Il 20enne ha riferito di essere stato accerchiato da cinque giovani che volevano rapinargli lo smartphone. Lui però avrebbe resistito e per questo sarebbe stato aggredito dai presunti rapinatori, uno armato di coltello. Gli aggressori sono poi fuggiti a mani vuote e il ferito è stato notato, sanguinante, da un passante che ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Pavia, che hanno avviato accertamenti, anche per ricostruire l'accaduto. Non si esclude che possano essere coinvolti gli stessi giovani, minorenni, che già nelle settimane e mesi precedenti hanno messo a segno altre rapine, solitamente ai danni di coetanei, in diverse zone del centro storico pavese.