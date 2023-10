Pavia, fallisce il colpo notturno al Postamat: suona l’allarme, scatta l’inseguimento

Pavia, 30 ottobre 2023 - Un tentato furto al Postamat di Mirabello, fallito con la fuga dei malviventi braccati dalla polizia.

L'allarme è scattato verso le 2 di oggi, lunedì 30 ottobre, quando anche sul gruppo social L24 sono state diramate in tempo reale le immagini delle Volanti impegnate nella ricerca dei criminali in fuga, nella zona dello svincolo di Mirabello verso la tangenziale Nord di Pavia. Una banda pare di almeno tre o quattro persone, che poco prima avevano tentato un assalto allo sportello automatico della Poste in via Mirabello a Pavia. Vestiti di scuro e incappucciati, pare che stessero cercando di agganciare una corda da traino per sradicare la cassaforte, secondo una modalità ben collaudata per simili colpi.

Forse la presenza di passanti in transito, anche in orario notturno, ha però disturbato l'azione dei malviventi e fatto scattare l'immediato allarme alle forze dell'ordine, con il furto sventato e rimasto solo tentato. La banda ha infatti preferito fuggire a mani vuote, riuscendo ad allontanarsi senza farsi intercettare dalla polizia, con le immediate ricerche nella zona che non hanno avuto esito. Proseguono le indagini per risalire ai responsabili, probabilmente già con precedenti per simili episodi.