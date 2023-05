Pavia, Claudio Cecchetto ospite della Fondazione Mondino

Pavia, 10 maggio 2023 – “Ho deciso a chi destinerò quest'anno il mio 5 per mille”: Claudio Cecchetto sui suoi profili social ha fatto questo annuncio, dopo aver visitato la Fondazione Mondino Ircss. Il popolare dj, conduttore, produttore e talent scout è stato invitato a Pavia per valutare una possibile collaborazione per la comunicazione di iniziative e progetti a favore dei pazienti dell’Istituto e delle loro famiglie. “Un segnale di apprezzamento che ci rende davvero felici – ha dichiarato il direttore generale del Mondino Gianni Bonelli –. L’incontro di ieri è stato molto piacevole, abbiamo avuto l’occasione di conoscerci meglio e soprattutto di parlare di molti temi che ci stanno davvero a cuore, come la salute dei nostri giovani pazienti”. Oltre a visitare i diversi centri di diagnostica, ricerca e assistenza del Mondino, Claudio Cecchetto ha avuto l’occasione di incontrare alcuni bambini ospiti della neuropsichiatria Infantile. All’appuntamento di ieri, a cui hanno partecipato anche il direttore scientifico Roberto Bergamaschi, il direttore sanitario Daniele Bosone e il team marketing e comunicazione dell’Istituto, seguiranno nelle prossime settimane nuovi contatti per consolidare e approfondire la conoscenza, che promette di diventare presto una bella amicizia.