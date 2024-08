Pavia, 22 anni dopo la tragedia: il ricordo di Paolo Foglia che morì salvando una famiglia

Bereguardo (Pavia), 13 agosto 2024 – Gli anni passano, ma il ricordo dell’immenso gesto eroico rimane ed è indelebile. Non si può cancellare quel Ferragosto 2002, quando Paolo Foglia ha coraggiosamente salvato dalle acque del Ticino due adulti e un bambino. Stremato, però, l’uomo non è riuscito a salire sulla barca arrivata in suo soccorso e ha perso la vita. Per ricordarlo giovedì alle 10 al ponte di barche è prevista una cerimonia dedicata al 35enne di Bresso che nel 2002 era andato sulla spiaggia vicino alle chiatte per trascorre la calda giornata estiva in compagnia della fidanzata e del suo cane. Poco prima di mezzogiorno, un bambino di 10 anni aveva messo i piedi nell’acqua per rinfrescarsi ed era stato trascinato dalla corrente.

Il padre del bambino che aveva 10 anni e una donna si erano tuffati per salvarlo, ma rischiavano anche loro di morire portati via dalla corrente che è molto insidiosa in particolare in quel punto. In loro soccorso era arrivato il bressese che aveva portato in salvo il bambino e gli adulti, però quando è arrivata la barca per aiutarlo, Paolo Foglia non era stato in grado di salire, era stato risucchiato dalla corrente mentre aveva ancora metà del corpo in acqua. Quando è stato portato fuori, era già morto.

L’anno seguente l’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha premiato il gesto eroico del 35enne con una Medaglia d’oro al valor civile. Il programma prevede alle 10 l’arrivo degli amministratori comunali di Zerbolò e Bereguardo, poi la Messa in suffragio e un corteo con la posa di una corona d’alloro vicino al monumento dedicato a Foglia nei pressi dello storico ponte che all’inizio del nuovo millennio è stato il luogo della tragedia.