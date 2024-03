Passano da quattro a sette i consiglieri incompatibili con il Pgt da approvare

Sono diventati sette i consiglieri comunali che hanno dichiarato l’incompatibilità con alcuni interventi previsti nel Pgt. Oltre il termine delle 12 di lunedì, due esponenti della maggioranza e uno dell’opposizione hanno aggiunto la loro autocertificazione alle 4 arrivate nei termini. A questo punto la partita è chiusa, gli uffici sono al lavoro per predisporre la delibera da portare in Consiglio il 4 aprile. Ogni consigliere dovrebbe avere un conflitto con una scheda del Pgt, anche se sembrava che il sindaco Fabrizio Fracassi fosse incompatibile con due interventi. Di uno aveva parlato pubblicamente lui stesso durante una seduta consiliare, l’altro era stato ipotizzato dallo studio legale cui era stato chiesto un parere pro veritate. Oltre a queste incompatibilità ce ne sono altre, ma non è ancora possibile conoscere i nomi. Forse il 4 aprile si potrà sapere chi ha dichiarato un potenziale conflitto d’interessi, sempre che la seduta non si tenga a porte chiuse come per le benemerenze di San Siro. La discussione sul Pgt, adottato ma non approvato, dovrà avvenire entro il 25 aprile. Dopo, in vista delle Amministrative, si potrà procedere solo con l’ordinaria amministrazione.

M.M.