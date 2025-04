Passa con il rosso. E la patente è falsa

Ha “bruciato“ un semaforo rosso in via San Giacomo, a due passi dal Comando della Polizia locale. Il ventisettenne cinese, in Italia per lavoro, ha svoltato verso via del Carmine procedendo a velocità elevata verso la non lontana stazione. Per sua sfortuna nelle vicinanze era in servizio una pattuglia della Locale che lo ha raggiunto e bloccato. Agli agenti ha esibito una patente di guida internazionale che è poi risultata falsa. Il documento ha subito insospettito gli agenti che, grazie a una strumentazione a luci infrarosse e ultraviolette, hanno accertato la contraffazione. La patente è stata perciò sequestrata e inviata all’Ufficio Falsi Documentali di Milano per ulteriori accertamenti. L’uomo ha spiegato di averla acquistata online per 100 euro. Lui è stato multato e denunciato.