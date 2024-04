Partita del cuore, magro incasso. La raccolta fondi prosegue

Le principesse, i Tic Toc di Corsico, gli sbandieratori di Asti, ma anche la Nazionale del Vaticano, le vecchie glorie del Pavia e i sanitari del San Matteo non sono bastati a gremire lo stadio Fortunati. La partita del cuore che Pietro Castellese (nella foto) dello spaccio Cral del San Matteo ha organizzato sabato scorso non ha riscosso il successo sperato. Ma Pietro non abbandona il suo obiettivo: acquistare un appartamento da destinare alle famiglie che si devono trasferire a Pavia per consentire ai propri figli di curarsi in policlinico.

"Voglio aiutare i bambini – ha detto Pietro Castellese – e, grazie alla partita del cuore il mio progetto ha valicato i confini di Pavia. Adesso si cominciano a vedere i frutti". Ogni giorno, infatti, arrivano bonifici da destinare all’acquisto dell’alloggio. "Alessandro Del Piero ci ha inviato un toccante messaggio – ha aggiunto Castellese –, Francesco Totti e Daniele De Rossi sarebbero venuti al Fortunati, se non fossero stati impegnati con il campionato e altri eventi di richiamo per i giovani saranno presto organizzati. Entro l’estate spero di poter acquistare l’appartamento".M.M.