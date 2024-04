Parona, feto abbandonato in un cestino dell’immondizia: indagini per risalire alla madre

Parona (Pavia) – Un feto di poche settimane è stato ritrovato questa mattina, venerdì 5 aprile, in un cestino dell’immondizia non lontano dal parco attiguo alle scuole elementari di Parona, in provincia di Pavia.

A scoprirlo, intorno alle 11, è stato il netturbino che si stava occupando della manutenzione dei cestini che ha dato immediatamente l’allarme ai carabinieri. Il feto, che da quello che si apprende è molto piccolo ed avvolto negli stracci potrebbe essere di poche settimane, è stato trasferito all’Istituto di medicina legale di Pavia per gli accertamenti del caso. Solo dopo averli espletati sarà possibile eventualmente formulare un’accusa per la madre.

Da capire tra l’altro c’è un altro aspetto fondamentale, vale a dire se si sia trattato di un gesto volontario oppure di un evento naturale. La legge italiana che regola ma materia fissa in 12 settimane e 6 giorni il limite massimo per un aborto volontario; trascorso quel termine lo può disporre solo il medico in presenza di gravissimi rischi presenti e futuri per il nascituro e la madre. La zona nella quale è avvenuto il ritrovamento è controllata da un sistema di videosorveglianza; le immagini delle telecamere potrebbero fornire indicazioni utili agli investigatori per risalire alla madre.