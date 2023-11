Pavia, in ricordo di Iolanda Nanni nuovi alberi al “parco del sorriso”

Pavia – Giovani alberi per ricordare Iolanda Nanni, deputata pavese del Movimento 5 Stelle, scomparsa prematuramente nel 2018. Sono stati piantati questa mattina nel “parco del sorriso”, dedicato alla memoria della parlamentare. “Ogni anno il Movimento 5 Stelle, in occasione della Giornata nazionale dell’albero – ha detto il coordinatore provinciale del M5s Simone Verni –, si ritrova insieme ai cittadini per piantare giovani alberi, creare nuove aree verdi o rinfoltire quelle già esistenti. Piantare un albero non è solo un gesto simbolico ma un atto di amore verso l’ambiente e l’ecosistema che soprattutto oggigiorno necessita di azioni concrete di tutela e salvaguardia. Quelle stesse azioni contraddistinguevano l’attivismo civico e il lavoro della nostra portavoce, prima in Regione Lombardia e poi in Parlamento, Iolanda Nanni».