Il Parco Cardana a Londra: “Esempio di rigenerazione”

Pavia – È uscito dai confini italiani il progetto relativo al Parco Cardana che si sta realizzando in zona Cravino. Ieri il rettore dell’Università Francesco Svelto (nella foto) e Igor De Biasio, ceo di Arexpo, all’ambasciata italiana a Londra hanno partecipato all’incontro “Italian innovation in urban regeneration: new models and perspectives“ (L’innovazione italiana nella rigenerazione urbana: nuovi modelli e prospettive), ospitato dall’ambasciatore italiano nel Regno Unito Inigo Lambertini e organizzato in collaborazione con Arexpo.

È stata l’occasione per presentare il nuovo “Parco Gerolamo Cardano per l’innovazione sostenibile“ dell’Ateneo pavese, che il 20 ottobre è entrato nella fase operativa con la presentazione del piano attuativo per la realizzazione del nuovo polo tecnologico-scientifico. Il progetto, che ha ricevuto un finanziamento dalla Regione di 12 milioni, si svilupperà in zona Cravino su oltre 38mila metri quadri ed è stato presentato come uno dei nuovi ecosistemi dell’innovazione a cui sta lavorando Arexpo, con l’obiettivo di attrarre anche investitori esteri.

“Grazie all’importante collaborazione con Arexpo, ci è data l’opportunità di presentare il progetto del Parco Cardano in una sede così prestigiosa come l’ambasciata italiana a Londra – ha spiegato il rettore Francesco Svelto – Il Parco Cardano rappresenta al pari del polo milanese Mind un luogo d’innovazione e incontro tra Università, centri di ricerca e imprese, per lo sviluppo sociale ed economico del territorio, oltre che un’occasione di formazione e inserimento lavorativo per i nostri laureati. L’incontro di Londra si colloca felicemente all’indomani della firma della convenzione tra Arexpo, Unipv e Comune di Pavia per l’avvio del primo stralcio del lotto del Parco Cardano che accoglierà infrastrutture per le imprese. I lavori per il centro di ricerca e sviluppo sono già iniziati”.

Oltre al rettore e al ceo di Arexpo all’incontro hanno partecipato anche Stephen Cowan del London Borough of Hammersmith & Fulham, Amanda Wolthuizen dell’Imperial college London, Sara Valaguzza dell’Università di Milano, Armando De Crinito di Regione Lombardia, Fabrizio Grillo di Innovation@Mind e Marco Baccanti della Fondazione Innovazione e Trasferimento tecnologico.