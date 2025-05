Paoletti di FdI entra in Consiglio al posto di Usardi dimissionario

Si dovrà attendere ancora una settimana almeno, a Mortara, per ratificare la surroga del consigliere comunale dimissionario Andrea Usardi. Il passaggio di consegne, in realtà, avrebbe potuto già avvenire perché la prima dei non eletti, Emanuela Navoni, sarebbe stata pronta ad accettare l’incarico. Non fosse che sono sorte dispute sulla sua incompatibilità al ruolo essendo al tempo stesso presidente della Fondazione Casa di riposo Cortellona. A sollevare l’eccezione, nei minuti precedenti il Consiglio comunale, è stata la consigliera Silvia Piani richiamando un articolo del Testo Unico degli enti locali. Ne sarebbe potuto scaturire un braccio di ferro, anche in virtù del fatto che, nel recente passato, sia l’ex sindaco Marco Facchinotti che l’ex assessore Marco Vecchio avevano avuto incarichi “sovrapposti“ anche se per un periodo piuttosto contenuto. A dirimere in via definitiva la questione è stata la stessa Navoni che ha rifiutato la nomina e così in Consiglio, nella seduta convocata verso il 20 maggio, entrerà Alessandro Paoletti in quota Fratelli d’Italia. In quella stessa riunione si potrà procedere al voto del consuntivo dal quale dipende la destinazione dell’avanzo di amministrazione.