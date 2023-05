Stop al Palio dei maiali a Cilavegna: "Rischio peste suina"

Il tradizionale Palio dei maiali, in programma oggi alle 17.30, non si disputerà. Uno dei momenti più caratteristici della Sagra dell’Asparago di Cilavegna, dove in pochi ettari si produce la rara varietà rosa particolarmente prelibata, non si terrà. La gara sul “porcodromo“ tra i maialini che rappresentano le diverse contrade, da sempre avversata dalle associazioni di animalisti, non si disputerà però per altre ragioni. È infatti arrivato il parere contrario di Ats per il rischio legato alla peste suina.

«L’emergenza derivante dall’evoluzione dell’infezione da peste suina africana – si legge nella nota di Ats – non consente di sottovalutare ogni seppur minimo rischio costituito dall’esposizione degli animali delle specie sensibili, segnatamente i suini".

Sfuma così il ritorno alla normalità che la 57esima edizione della gara, nell’ambito della Sagra dell’Asparago, avrebbe segnato dopo il lungo stop per la pandemia. La tradizionale corsa in paese è molto sentita, anche se negli ultimi anni era entrata nel mirino di gruppi animalisti come le Iene Vegane, che hanno in più occasioni tentato di impedire la corsa dei maialini tra i fischi del pubblico.

«Il Palio dei maiali rappresenta una tradizione molto forte, è legata all’identità contadina del nostro territorio", confermava il sindaco Giovanna Falzone poco meno di un mese fa. Ieri lo stop di Ats.