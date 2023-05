Cilavegna, Palio dei Maialini annullato: rischio peste suina

Cilavegna, 13 maggio 2023 – Il tradizionale Palio dei Maialini, che da sempre anima la Sagra dell’Asparago di Cilavegna e che era in programma per domani nel circuito denominato “porcodromo”, non si disputerà. L’evento, che ogni anno fa registrare le proteste degli animalisti, è stato annullato a seguito del parere sfavorevole giunto dalla Ats.

"L’emergenza che è legata all’evoluzione dell’infezione da peste suina africana – si legge nella nota dell’azienda sanitaria – non consente di sottovalutare ogni seppur minimo rischio costituito dall’esposizione degli animali delle specie sensibili, segnatamente i suini”. I

Il Palio è da sempre uno dei momenti caratterizzanti della Sagra che celebra un prodotto, l’asparago, che proprio in territorio di Cilavegna, in un’area molto ristretta, sviluppa una qualità rosa molto rara dalle particolari caratteristiche organolettiche.