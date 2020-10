Palestro, 3 ottobre 2020 – Un cacciatore di 77 anni originario del Bresciano risulta disperso da questa mattina nelle acque del Sesia in territorio di Palestro.

Secondo una prima ricostruzione operata dai carabinieri l’uomo avrebbe trascorso la notte in una cascina abbandonata della località Pizzarrosto in seguito allagata dalle acque del fiume che è uscito dagli argini. Sul posto sono al lavo gli uomini della Protezione civile e i soccorritori che nel pomeriggio hanno recuperato con l’elicottero anche due cacciatori in difficoltà. Il maltempo ha allagato le cascine dalla frazione Terrasa, che sono state evacuate mentre la provinciale 596 è stata chiusa per l’asfalto sollevato poco prima del ponte di Candia.