Padroni “sbadati”: arrivano le guardie

Sanzioni a chi non rispetta le ultime ordinanze comunali riguardo le deiezioni degli animali e anche a chi li maltratta. Il Comune di Pavia ha siglato un accordo di collaborazione con la Guardia nazionale ambientale. "L’amministrazione aveva la volontà di dedicare attenzione particolare nei casi di maltrattamento – ha detto l’assessore alla polizia locale Rodolfo Faldini – e a quelle ordinanze emanate dal sindaco a settembre che obbligano i cittadini a pulire dove gli animali sporcano. Per questo abbiamo stretto un accordo con la guardia nazionale ambientale che è dedicata all’educazione e al rispetto delle regole che presiedono il benessere, il decoro e la tutela degli spazi cittadini". Da sabato una ventina di uomini presidieranno la città su turni volontari di almeno 30 ore ciascuno. E non si limiteranno a vigilare sul benessere animale, potranno multare chi trasgredisce.

"Come operatori di polizia giudiziaria – ha aggiunto la guardia Massimo Soressi – abbiamo la facoltà di sanzionare chi viola le ordinanze. Le segnalazioni che ci arriveranno, saranno tutte verificate, poi verrà fatta agli organi competenti una relazione di servizio in base alle anomalie che si verranno a trovare". Oltre alle deiezioni, alle mail pavia@guardianazionaleambientale.eu e pmcentrale@comune.pv.it, potranno essere segnalati anche gli abbandoni di rifiuti che spesso sollevano lamentele.M.M.