Ottobiano, ladri azione: casa a soqquadro e portata via la cassaforte. Rubate pistole e munizioni

Ottobiano (Pavia), 10 ottobre 2023 - Altre armi che rischiano di finire nella mani sbagliate. Tre pistole e le relative munizioni, per una cinquantina di proiettili di diverso calibro, tutte regolarmente detenute, sono state rubate in un'abitazione a Ottobiano, in via Cairoli.

I ladri sono entrati in azione nella mattinata di ieri, lunedì 9 ottobre, approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa, che hanno scoperto di essere stati derubati solo al loro rientro. Hanno trovato la porta dell'ingresso principale forzata e all'interno della casa le solite conseguenze dei raid di ladri, con tutte le stanze messe a soqquadro in cerca di qualcosa di prezioso da rubare.

E i malviventi hanno trovato e portato via una piccola cassaforte, non murata, che conteneva le armi: non si sono neppure fermati nell'abitazione per aprirla, ma l'hanno sollevata e portata via integralmente per poi scassinarla in un secondo momento in un luogo più sicuro con più tempo a disposizione.

Non è chiaro se i ladri sapessero cosa stavano rubando, anche se simili cassette di sicurezza solitamente non vengono usate per contenere gioielli ma piuttosto proprio per custodire sotto chiave le armi. Il furto è stato quindi denunciato alla locale Stazione dei carabinieri, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato indagini per cercare di risalire ai responsabili.