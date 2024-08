Ottobiano, cade sulla pista di motocross: 30enne tedesca in ospedale

Ottobiano (Pavia), 25 agosto 2024 - Ha riportato diversi traumi con fratture cadendo sulla pista di motocross. Una donna di nazionalità tedesca, 30enne, è stata soccorsa nella mattinata di ieri, sabato 24 agosto, all'impianto sportivo di Ottobiano, con l'ambulanza della Croce Garlaschese che l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale Civile di Vigevano, non in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della Stazione di San Giorgio Lomellina, intervenuti per ricostruire l'accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Dai primi riscontri si sarebbe però trattato di una caduta autonoma, senza altri mezzi coinvolti e senza responsabilità di terzi, avvenuta nell'ambito dell'attività sportiva praticata dalla giovane pilota tedesca, in trasferta in Italia per mettere alla prova le sue abilità su piste internazionali come quella appunto presente in Lomellina. Un infortunio sportivo che ha purtroppo avuto conseguenze serie per la pilota motociclista tedesca, che dopo le prime cure nell'ospedale vigevanese dovrà ora affrontare una convalescenza comunque non breve prima di poter tornare in sella per proseguire nella sua passione per le due ruote, attività che affascina un numero sempre crescente anche di donne.