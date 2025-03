Ottantenne buttato a terra per l’orologio

Una rapina violenta, con l’obiettivo scelto forse per sbaglio. Due malviventi hanno aggredito un ottantenne per portagli via dal polso un orologio di scarso valore. È successo l’altro pomeriggio in via Domenico da Catalogna, nel centro storico di Pavia, traversa di via Defendente Sacchi all’angolo dell’ex caserma dei carabinieri, edificio della Provincia ora in disuso e con lavori in corso per la futura destinazione d’uso scolastica. Erano circa le 17 quando il pensionato stava rientrando a casa. Appena ha aperto il portone del palazzo dove abita, due sconosciuti lo hanno seguito nell’androne. Ancor prima che si rendesse conto di quello che stava accadendo si è ritrovato a terra, spintonato da dietro e fatto cadere. Uno dei due malviventi lo ha quindi immobilizzato, mettendosi sopra di lui a cavalcioni, mentre il complice restava al portone per evitare che la loro azione criminale venisse disturbata da qualche passante o residente nel medesimo palazzo. L’aggressore ha quindi afferrato con brutalità il braccio dell’anziano e gli ha sfilato l’orologio dal polso. In pochi istanti era tutto finito e i due rapinatori erano già fuggiti a piedi, senza che all’esterno venissero notati auto o mezzi in attesa. La vittima si è ripresa in breve e non ha ritenuto neppure necessario chiamare subito i soccorsi, ma è andato poi in autonomia al Pronto soccorso da dove sono stati avvisati i carabinieri. Le conseguenze fisiche sono state per fortuna limitate a qualche contusione conseguente alla caduta, per una prognosi di dieci giorni. Anche il danno economico è limitato: forse i rapinatori hanno visto male il luccichio al polso dell’anziano e lo hanno rapinato pensando che fosse un orologio di valore.

Stefano Zanette