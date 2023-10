Osservazioni al progetto del nuovo ponte: "Rischio di tempi lunghi"

"Purtroppo fanno temere un grave allungamento dei tempi". Dal Comitato Ponte Becca sono state espresse ieri le preoccupazioni per le osservazioni poste al Pfte, il primo progetto del nuovo ponte della Becca, nella seduta dello scorso 27 settembre della Commissione superiore dei lavori pubblici. "Sono in sostanza vere e proprie modifiche al progetto" sottolinea il direttivo del Comitato, aggiungendo che "sarà necessario procedere con una nuova gara relativa alla modifica della progettazione con le relative tempistiche burocratiche tra la redazione di un nuovo disciplinare d’incarico, i tempi di pubblicazione e di aggiudicazione e i successivi tempi per la redazione del progetto rivisto", auspicando "una fattiva e concreta collaborazione tra tutti gli enti coinvolti".