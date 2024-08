Operai al lavoro nelle scuole. Quattro cantieri del Comune. Pure la Provincia investe

Mondo della scuola in vacanza, operai al lavoro. Sono quattro i progetti elaborati dai tecnici comunali per altrettante scuole. Alla primaria De Amicis saranno adeguati i locali seminterrati dove si realizzerà la mensa con una spesa di 380mila euro. Con 375mila euro si deve ampliare anche la primaria Mirabello, mentre alla primaria Gabelli va realizzato un impianto elevatore a servizio dei locali adibiti a mensa (131.639 euro).

Alla scuola d’infanzia Sante Zennaro una delibera di Giunta ha deciso l’adeguamento dell’alloggio ex custodia per la realizzazione di un locale dove sarà porzionato il cibo da servire ai bambini e altri locali accessori (71.331 euro). I fondi sono stati ottenuti dal Pnrr.

E anche la Provincia, approfittando della pausa estiva, sta adeguando gli edifici scolastici. Sono da poco terminati i lavori di riqualificazione energetica e antisismica dell’istituto Cossa, che consentiranno ai 400 studenti trasferiti nella sede di via Riviera di fare ritorno in viale Necchi. Un intervento dal costo complessivo di circa 1,8 milioni, oltre un milione ottenuto con il Pnrr, circa 798mila le risorse provenienti da un altro cofinanziamento e da fondi provinciali. Riqualificazione energetica e antisismica anche per il Bordoni (4 milioni), e il Copernico (2,3). Appena dopo Ferragosto inizierà pure la manutenzione generale delle scuole di Pavia, Lomellina e Oltrepò che costerà 400mila euro. Una cinquantina gli interventi che vanno dallo sfalcio dell’erba ai serramenti, ai bagni, tinteggiature e piccole opere.

"Con questo primo investimento – conferma il presidente della Provincia, Giovanni Palli – risponderemo alle oltre 50 segnalazioni di interventi da effettuare entro l’inizio dell’anno scolastico sui venti plessi della Provincia, che vogliamo migliorare continuamente".

Manuela Marziani