Open day sul Fiume Azzurro. Il Ticino tra barcè e canoe: "Lo sport attira il turismo"

"C’è un legame tra sport e turismo, perché se organizzi eventi sportivi, i turisti arrivano". Con l’obiettivo di avvicinare i pavesi e non solo al fiume, facendolo conoscere a partire dagli sport che sul Ticino si possono praticare, il Comune in collaborazione con le società storiche della città (Battellieri Colombo Società cooperativa sportiva dilettantistica, Cus Pavia, Canottieri Ticino, Club vogatori pavesi) ha organizzato per la prima volta un open day.

Sono stati il sindaco Michele Lissia e l’assessore al Turismo Angela Gregorini a cimentarsi per primi nel voler imparare a vogare sui tradizionali barcè. Poi lo hanno fatto tanti altri pavesi, giovani e meno giovani, che hanno provato prima sulla piattaforma e poi sono scesi in acqua, sempre assistiti da vogatori esperti.

Fino alle 18 ieri e poi ancora oggi dalle 10 alle 18 chi vorrà cimentarsi lo potrà fare sulle imbarcazioni messe a disposizione sulla riva destra del fiume, vicino alla statua della Lavandaia. La sede della Motonautica invece accoglie il punto assistenza. In collaborazione con l’istituto Cossa, infatti, è stata approntata anche una degustazione di prodotti tipici. Come avviene quando si compie un cammino e a ogni tappa si colleziona un timbro, in questo caso si ottiene un timbro per ogni attività compiuta. Dopo quattro timbri, un aperitivo in via Milazzo.

"Abbiamo pensato di regalare un gadget ai partecipanti – afferma Enrico Bergonzi di Attenti al Ticino – Doniamo un portachiavi in sughero, utile e sostenibile perché permette a chi va sul fiume di non perdere le chiavi". "Il Ticino è un elemento fondamentale per la città e il Cus – sottolinea Pietro Galinetto, che farà provare canoa e canottaggio – E l’open day uno stimolo per vivere il fiume". In settembre l’iniziativa sarà riproposta e magari durante l’estate qualcuno si sarà allenato.

Manuela Marziani