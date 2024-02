Omodeo di Mortara chiuso per maltempo: black out nella sede centrale, studenti a casa

Mortara (Pavia), 28 febbraio 2024 – L'Omodeo di Mortara, con vari indirizzi di liceo e istituto tecnico e quasi 800 studenti, chiuso per maltempo. Gli studenti che utilizzano la sede centrale di strada Pavese questa mattina non sono potuti entrare in classe a causa di un blackout all'impianto elettrico, che ha bloccato anche il riscaldamento e mandato in tilt gli allarmi antincendio.

La causa è stata individuata in infiltrazioni d'acqua in uno dei due locali caldaia, che hanno generato un corto circuito. I tecnici della Provincia stanno eseguendo un sopralluogo sul posto. Non è chiaro se la situazione potrà essere ripristinata nella giornata di oggi in modo da consentire domani il rientro in classe. Attività regolare, invece, nell'altra sede dell'istituto in via Ciniselli.

Sempre a causa delle abbondanti precipitazioni di questi giorni chiuso anche il Caramuel di Vigevano, dove le lezioni sono sospese da ieri mattina per lo straripamento di un naviglio che ha allagato la scuola.