Omicidio a Scaldasole, 38enne uccisa a coltellate: il ferito sta meglio. Caccia all’arma del delitto

Scaldasole (Pavia), 20 aprile 2023 - E' stato spostato dalla terapia intensiva della Rianimazione a un reparto di degenza ordinaria, sempre al Policlinico San Matteo di Pavia. Sono quindi migliorate nell'arco della giornata le condizioni del 30enne albanese che a Scaldasole tutti conoscono come il fratello di Anila Ruci, la 38enne trovata uccisa a coltellate ieri pomeriggio nell'appartamento in via Piave, anche se dagli accertamenti dei carabinieri sulle identità non risulta la parentela.

Lasciata quindi la Rianimazione, gli inquirenti avrebbero provato a raccogliere la sua versione dei fatti, non come indagato, ma senza riuscirci, per le sue condizioni, pare non solo legate alle ferite da arma da taglio riportate al torace e all'addome. Il 30enne sarebbe ancora in stato confusionale. In giornata non sono comunque stati emessi provvedimenti e dal silenzio assoluto mantenuto da Procura e carabinieri sulle indagini non è dato sapere se ci possa essere un sospettato né se il 30enne sia considerato anche lui solo vittima della stessa lama che ha ucciso Anila.

Coltello che peraltro non sarebbe ancora stato ritrovato e che i carabinieri stanno sempre cercando. Ancora nel pomeriggio in via Piave a Scaldasole, i militari sono arrivati insieme al camion degli spurghi, con le ricerche dell'arma del delitto che sarebbero state estese ai tombini e agli scarichi.