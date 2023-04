“Suo marito e sua figlia hanno causato un incidente, paghi 6mila euro per la cauzione”, truffata 82enne

Bergamo, 20 aprile 2023 – Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Clusone, in provincia di Bergamo, subito dopo aver truffato un’anziana. I due, un 36enne italiano disoccupato e un operaio 22enne, entrambi con precedenti penali, sono stati presi ieri, in flagranza di reato.

La donna, una pensionata 82enne residente nel Comune di Cene, ha ricevuto nella tarda mattinata di ieri una telefonata che le preannunciava l'arresto del marito e della figlia, accusati di aver causato un grave incidente; come cauzione per la rimessa in libertà, era necessario il pagamento di 6.000 euro da consegnare a dei carabinieri che di lì a poco si sarebbero presentati presso la sua abitazione.

Poco dopo, infatti, i due si sono presentati a casa della donna che ha consegnato loro 2.300 euro in contanti e monili in oro.

Vedendo rincasare i suoi familiari, ignari, la donna ha raccontato loro quanto accaduto e la figlia quindi ha contattato il 112 dei carabinieri di Clusone, fornendo la descrizione dei due che sono stati bloccati poco dopo a bordo di un'auto con le banconote nascoste nell'abitacolo ed i gioielli occultati negli abiti. I due truffatori sono stati arrestati. Tutta la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.