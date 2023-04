Omicidio a Scaldasole, 38enne uccisa a coltellate. Chi è l’uomo rimasto ferito e cosa ha raccontato

Scaldasole (Pavia), 20 aprile 2023 - E' stato ricoverato nella terapia intensiva della Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia, con prognosi riservata. "Non risulta" che sia il fratello della vittima, Anila Ruci, 38enne albanese, trovata uccisa a coltellate ieri pomeriggio nell'appartamento nel quale i due abitavano insieme in via Piave a Scaldasole.

In paese lei lo aveva presentato appunto come il fratello, ma dagli accertamenti sulle identità non è emersa la parentela e il rapporto tra i due non sarebbe ancora stato chiarito. "Le indagini sono in corso" si limitano a ripetere carabinieri e Procura.

Non sarebbero stati emessi provvedimenti a carico dell'uomo, anche lui di nazionalità albanese, 30enne, trovato ferito. Il suo ruolo nella vicenda sarebbe ancora da chiarire, ma le sue condizioni, al momento, non hanno ancora consentito agli inquirenti di avere una sua versione dei fatti.

Quando è stato soccorso, poco dopo essere andato al bar forse per cercare aiuto, indossava una maglietta pulita, non sporca di sangue, ma sollevandola sono state trovate ferite da arma da taglio all'addome, al torace e alle braccia. Ferite non più sanguinanti, come se risalissero ad alcune ore prima. Ai soccorritori avrebbe riferito che ignoti sarebbero entrati in casa alle cinque del mattino, ma l'allarme è scattato quasi 12 ore dopo e anche le difficoltà linguistiche del ferito, che non parla l'italiano, lasciano parecchi dubbi sull'interpretazione delle sue poche parole proferite prima di finire in Rianimazione.

E' stato comunque lui a far entrare nell'appartamento i soccorritori dell'Areu che hanno trovato la 38enne uccisa. I carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Pavia, insieme ai militari della Compagnia di Voghera, proseguono le indagini per chiarire l'accaduto. Sul posto non sarebbe stata trovata l'arma del delitto.