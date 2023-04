Omicidio a Scaldasole, donna di 37 anni uccisa a coltellate in casa

Scaldasole (Pavia), 19 aprile 2023 – È stata trovata morta, uccisa. E il fratello è stato portato via con l’ambulanza. Anila Ruci, 37enne albanese, viveva a Scaldasole da poco meno di un anno. Nell'appartamento che si affaccia sulla strada principale del paese lomellino, via Piave, con ingresso al numero civico 14 e a fianco il portone carrabile che porta al cortile interno sul retro dell'abitazione, dove ieri pomeriggio sono arrivati i carabinieri per indagare sull’accaduto.

Il fratello in ospedale

Sul posto la pm Diletta Balduzzi, sostituto procuratore titolare dell'inchiesta subito aperta per omicidio. Dalla Procura viene tenuto il consueto massimo riserbo, al momento con solo la conferma del delitto della donna e dell’uomo portato in ospedale, ferito ma non in pericolo di vita.

Uccisa a coltellate

In base a indiscrezioni, la vittima sarebbe stata trovata nell’appartamento ormai priva di vita, pare uccisa a coltellate. L’allarme sarebbe scattato poco prima delle 17 di ieri, con l’ambulanza chiamata a intervenire nell'abitazione, dove però la donna era già morta. Non sono chiare le condizioni del fratello, portato via con l’ambulanza, con sul volto la maschera dell’ossigeno.

L’allarme

Poco prima però era stato visto al bar del paese, a poche decine di metri dall'abitazione, uscito di casa sembra come per cercare aiuto. Era agitato e faceva fatica a respirare. Non è stato visto sporco di sangue, ma mimare con le mani delle ferite all'addome. Non parlando italiano, cercava qualche connazionale che lo capisse, fino a quando è stata chiamata finalmente l'ambulanza, arrivata nell'arco di circa un quarto d'ora.

Carabinieri in azione

Trovata la donna uccisa, sono quindi stati chiamati i carabinieri, giunti sul posto con personale sia della Compagnia di Voghera che del Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Pavia. L'appartamento è stato transennato con filo bianco-rosso e sono entrati in azione i militari con le tute bianche per non contaminare la scena del crimine.

Il marito

La vittima lavorava come badante, frequentava regolarmente i negozi del paese e veniva sempre vista a spasso con il cane. Si era trasferita a Scaldasole nel giugno dello scorso anno, inizialmente abitando da sola, raggiunta solo saltuariamente dall'uomo che pare fosse suo marito. Il fratello era andato ad abitare nell'appartamento con la sorella dopo l'estate dello scorso anno. Anche lui frequentava il bar del paese, ma accompagnandosi quasi esclusivamente con connazionali.