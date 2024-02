Giallo a Bressana Bottarone, trovato un corpo carbonizzato nella casa di un uomo scomparso

Pavia – C’è un giallo che sta agitando l’atmosfera di un paesino dell’Oltrepo Pavese, Bressana Bottarone. Qui da poco più di 24 ore erano in corso le ricerche di un anziano di 75 anni. Una sparizione, la sua, improvvisa e misteriosa, dopo che ieri mattina all'alba la sua abitazione era stata seriamente danneggiata da un incendio. Oggi, durante un nuovo sopralluogo nella casa, i vigili del fuoco hanno ritrovato un corpo carbonizzato. Deve ancora essere effettuato l'esame del corpo per accertare con certezza l'identità; ma secondo gli investigatori potrebbe trattarsi del 75enne che si stava cercando.

Una vicenda che al momento è un vero e proprio giallo, sulla quale stanno indagando i carabinieri. A trarre in inganno gli investigatori, era stato il fatto che il furgone dell'anziano era stato ritrovato a un chilometro di distanza dall'abitazione distrutta dalle fiamme. Un particolare che aveva fatto ritenere possibile che l'uomo si fosse allontanato a piedi nella zona in cui si trovava il mezzo. Ieri mattina quando i vigili del fuoco erano accorsi per spegnere le fiamme, non avevano notato il corpo bruciato all'interno della casa. Cadavere che invece è affiorato durante il controllo effettuato oggi. Il 75enne viveva solo nella sua casa di Bressana Bottarone, dopo essere rimasto vedovo. Le due figlie abitano lontano dal padre. Per stabilire le cause e l'ora del decesso dell'uomo trovato morto, verrà probabilmente disposta l'autopsia. Ma prima si attende la conferma sull'identità del cadavere, per capire se si tratta del padrone di casa.