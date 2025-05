Gravissima una donna di 68 anni travolta da un treno alla stazione di Olevano Lomellina

Olevano Lomellina (Pavia) – È ancora tutta da chiarire la dinamica dell’episodio avvenuto ieri mattina intorno alle 6.45 alla stazione di Olevano, dove si trova la fermata dei convogli della linea ferroviaria Alessandria-Novara che tocca una porzione della Lomellina e che confina con le due province piemontesi. Una donna di 68 anni è stata ricoverata all’ospedale in condizioni disperate dopo essere stata investita dal treno in transito. La stazione di Olevano è molto piccola ma a quell’ora la presenza di viaggiatori era minima e sono ancora in corso i rilievi della Polfer per capire se qualcuno abbia assistito direttamente al fatto.

Da capire c’è soprattutto se si sia trattato di un tragico incidente oppure di un gesto volontario anche se in genere per questi ultimi vengono scelti tratti delle linee lontani dagli scali. E, infatti secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che la donna stesse camminando in prossimità dei binari e forse non ha avuto il tempo di spostarsi prima dell’impatto con il treno che era diretto alla stazione di Mortara. A quanto si apprende il treno stava procedendo a bassa velocità come è normale quando ci si avvicina alle banchine. Saranno comunque le indagini in corso a definire quello che è accaduto. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul posto e la donna è stata presa in carico dal personale medico del 118 che, in considerazione del suo quadro clinico estremamente grave, ha deciso di disporne il trasferimento con l’elisoccorso per accorciare più possibile i tempi.

L’elicottero, che si è alzato in volo da Milano, ha raggiunto la località lomellina in pochi minuti e, ancora più velocemente, ha trasferito la ferita al policlinico San Matteo di Pavia dove è stata ricoverata in codice rosso e in pericolo di vita. L’incidente ha causato il blocco della circolazione lungo la linea nel tratto compreso tra Mortara e Valle Lomellina per almeno due ore per consentire l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine e ha ripreso regolarmente soltanto a metà mattina. Ripercussioni si sono registrate di riflesso anche lungo la linea Milano-Mortara-Alessandria, che è una delle più utilizzate dell’intero territorio.