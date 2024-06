Ok a Mortara con un mese di ritardo

È stato necessario un mese, con due rinvii che avevano messo in dubbio la solidità della maggioranza, per arrivare all’approvazione definitiva del bilancio consuntivo 2023. Un’attesa così lunga che è sfociata in un dibattito in aula durato meno di venti minuti tra illustrazione, dibattito e voto. Il via libera al documento contabile era saltato una prima volta il 30 aprile, quando in aula non si erano presentati quattro membri della maggioranza e non era stato garantito il numero legale; e una seconda volta il 9 maggio, quando la consigliera Silvia Piani di Forza Italia aveva contestato il mancato rispetto della tempistica per il deposito della relazione dei revisori dei conti, circostanza che aveva costretto l’Amministrazione a ritirare la delibera.

Questa volta invece non ci sono stati intoppi, tutti i consiglieri erano al loro posto ed è stato licenziato il primo bilancio del primo anno completo di Amministrazione Ettore Gerosa (nella foto). Il dibattito è stato molto rapido, con la dichiarazione di voto contrario di Giuseppe Abbà (Rc) che ha stigmatizzato "un pesante aumento delle tariffe". Con lui, in sede di voto, si è schierata l’intera minoranza. Ma c’è un importante riflesso dell’approvazione del documento, vale a dire la possibilità di sbloccare l’avanzo di amministrazione, di poco inferiore al milione e 100mila euro, e di avere accesso ai mutui, nella sostanza sbloccando i progetti di manutenzione straordinaria delle strade.

Un risultato che si sarebbe potuto ottenere prima e che, con un mese trascorso nell’inerzia, potrebbe non consentire di completare il piano delle asfaltature prima della fine della stagione calda con il rischio che sia quindi almeno parzialmente rinviato.

U.Z.