Pavia, occhialeria sociale per i più fragili: "Vedere bene è un diritto di tutti, quaranta paia donati dai pavesi"

Pavia – Al grido "la visione chiara è un diritto fondamentale per ognuno, indipendentemente dalle disponibilità economiche", sbarca a Pavia l’Occhialeria sociale. L’iniziativa, realizzata con l’assessorato ai Servizi sociali e associazioni del Terzo settore, mette a disposizione 40 voucher per occhiali personalizzati destinati alle persone fragili.

L’idea nata a Genova ha riscosso un successo tale che si è allargata a molte città, comprese Pavia e Vigevano. "Siamo presenti a Pavia – spiega Gino Repetto, legale rappresentante di Occhialeria sociale – perché una giovane ottica e optometrista si è innamorata del progettto e, quando abbiamo pensato di esportarlo, abbiamo puntato sulle persone. Quello che dovrebbe essere un dispositivo medico alla portata di tutti è diventato un lusso. Noi, grazie ai nostri clienti che ci donano occhiali che non usano e accettano di pagare un po’ di più le loro lenti, riusciamo a pensare a chi è in difficoltà".

Chi ha un Isee sotto i 5mila euro riceve 5 paia d’occhiali basici donati. "Chi ha disponibilità diverse paga un po’ di più perché, se l’anno scorso esisteva il bonus occhiali, poi sono finiti i soldi e ci siamo dovuti inventare altre formule". Nel 2023 Occhialeria sociale ha regalato 600 paia di occhiali e già 300 nel 2024.

«I Servizi sociali – precisa Anna Zucconi – hanno già individuato una trentina di persone che potranno beneficiare dei voucher. Da quando sono assessore è la prima volta che mi mettono a disposizione 40 paia d’occhiali per chi è in difficoltà. Lancio un appello a tutti i pavesi: se avete montature in buono stato che non usate, portatele ad Occhialeria sociale".