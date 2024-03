Nuovo impianto per processare 600mila quintali

Il primo via libera della Provincia è già arrivato, aprendo l’iter per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti da 60mila tonnellate l’anno nella zona di via Fermi. La collocazione è di fronte all’ex Eredi Bertè dove, quasi sette anni fa, si scatenò un violentissimo incendio che durò oltre una settimana e creò grande preoccupazione in tutta la Lomellina per il rischio di emissioni pericolose. Una vicenda per cui sono a processo i responsabili.

L’iter per il nuovo insediamento dovrebbe essere rapido perché il Settore Ambiente della Provincia ha escluso il progetto dalla procedura di Valutazione d’impatto ambientale. L’area si sviluppa su poco meno di 3mila metri quadri oggi non utilizzati e comprende anche un capannone. Dovrebbe ospitare macerie da demolizione edile, fresato d’asfalto, terre e rocce da scavo. Previsti 7-8 camion al giorno.

U.Z.