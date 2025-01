Nuova rotonda in viale Cremona. Ecco come cambia la viabilità

Cambia la viabilità in viale Cremona dove, all’altezza di via Salimbeni, si sta realizzando la nuova rotonda costruita da MD. Lo prevede un’ordinanza comunale pubblicata all’albo pretorio che revoca i provvedimenti assunti la scorsa settimana in vista dell’avvio delle opere previsto per lo scorso lunedì. Lavori che sono effettivamente partiti senza causare particolari problemi alla circolazione. Da ieri, però, ci sono alcune variazioni che si protarranno fino al 7 marzo. Per effettuare l’intervento è stato istituito un senso unico di circolazione in direzione centro città, dall’intersezione con via Scarenzio all‘intersezione con via Baldo degli Ubaldi. A senso unico anche via Francana per chi è diretto in via Scarenzio con rimozione forzata e soppressione dei percheggi per consentire l’occupazione da parte della ditta incaricata dei lavori. A senso unico pure via Scarenzio in direzione di viale Cremona dove pure non si potrà parcheggiare. Una sola corsia di marcia anche in via Cornelio Nepote, mentre in via Martino Salimbeni è stato istituto il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta e sono stati soppressi 2 stalli di sosta in prossimità del numero civico 2 per consentire l’occupazione d’area alla ditta incaricata dei lavori. Autorizzata dal Comune l’eventuale deviazione su percorsi alternativi o anche la dei mezzi che effettuano il servizio di trasporto pubblico locale. L’intervento porterà alla realizzazione della nuova rotatoria per gli automobilisti che dalla zona est della città e dai paesi limitrofi devono raggiungere la zona centrale di Pavia. Viale Cremona, infatti, è una delle principali arterie cittadine, sempre molto trafficata con normali picchi nelle ore di punta.

M.M.