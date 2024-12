Non solo la “lasagna sospesa”: pranzo donato a chi è in difficoltà

Saranno distribuite oggi e domenica prossima alla stazione Centrale di Milano le porzioni pagate e lasciate sospese. Il 24, il 30 e il 31 poi toccherà a Pavia. Anche quest’anno PlanEat, la startup che rivoluziona la spesa sostenibile e combatte lo spreco alimentare, rinnova il suo impegno sociale con il progetto solidale di Natale. Accanto alla tradizionale "lasagna sospesa", che porta pasti caldi ai senzatetto che dormono nei dintorni delle stazioni di Milano e Pavia, PlanEat introduce il "kit sospeso", un’iniziativa che mira a mettere attorno alla tavola le famiglie in difficoltà, regalando loro non solo un pasto pronto da mangiare.

PlanEat ha scelto di sostenere il progetto "Mai più fame: dall’emergenza all’autonomia" di Azione contro la fame, un’organizzazione umanitaria internazionale. La startup donerà i propri kit per la preparazione di un pasto alle famiglie che partecipano al progetto. Il kit sospeso di PlanEat rappresenta un dono speciale: un gesto che unisce la solidarietà natalizia all’educazione alimentare, incentivando l’autonomia e regalando un momento di calore e vicinanza.

Saranno circa 500 i kit sospesi da distribuire. Ogni pacco include un primo, un secondo, un contorno e un dolce e si può acquistare a 13,50 euro sul sito di PlanEat. Grazie alla collaborazione con Azione contro la fame, i nutrizionisti di PlanEat hanno creato quattro menu diversi, che rispettano anche le diversità culturali. Alcune aziende ne hanno acquistati in blocco. "A Natale – ha detto Nicola Lamberti, fondatore di PlanEat – vogliamo ricordare l’importanza del dono come gesto umano e universale. Con il kit sospeso e la lasagna sospesa non offriamo solo pasti, ma un ponte tra chi sceglie di acquistarli e chi li riceve. È un invito a costruire insieme una comunità più giusta e consapevole".

M.M.