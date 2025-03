Non ce l’ha fatta il pedone di 83 anni investito a Ponte Nizza

PONTE NIZZA (Pavia)Il sottile filo di speranza che era stato ricucito dai soccorritori si è definitivamente spezzato dopo la nottata di lotta per la vita in ospedale. Nelle prime ore di ieri, nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia, è stato infatti constatato il decesso di Giorgio Bergonzi, ottantatreenne residente a Voghera, investito mentre attraversava a piedi la SS461 del Passo Penice, via Roma nel tratto urbano di Ponte Nizza.

Erano circa le 20 di sabato quando il pensionato è stato travolto da una Panda guidata da un trentenne che si è regolarmente fermato sul posto attivando i soccorsi. L’urto è stato molto violento e l’anziano è rimasto a terra, privo di conoscenza. Per la riferita gravità della situazione sono stati inviati in codice rosso i mezzi dei soccorsi sanitari di Areu, sia l’automedica con il rianimatore a bordo sia un’ambulanza della Croce Rossa di Voghera.

Sul luogo del drammatico incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Voghera, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare le responsabilità del sinistro, che ha poi avuto esito mortale. La Fiat stava procedendo da Varzi verso Voghera mentre l’anziano stava attraversando a piedi la Statale in un punto che si trova nel pieno centro abitato di Ponte Nizza, vicino al piazzale dove c’è anche un ristorante e dove sull’asfalto sono disegnate le “zebre“ dell’attraversamento pedonale, anche se resta ancora da accertare se la vittima stesse camminando proprio sulle strisce oppure nelle immediate vicinanze.

I soccorritori hanno a lungo rianimato il pensionato rimasto a terra dopo l’impatto e solo verso le 22, dopo il trasporto con codice rosso, l’ambulanza lo ha affidato alle cure dei medici del San Matteo. Una lotta per la vita che si è interrotta dopo poche ore a causa della gravità delle lesioni riportate.

S.Z.