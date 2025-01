“No“ al parco solare. Incarico a un legale

Si attende per la fine della settimana la presentazione delle osservazioni alla risposta del Comune di Codogno che aveva sostanzialmente ribadito che il mega parco solare su 138mila metri quadrati alla frazione Triulza era da respingere poichè prevede l’insediamento troppo vicino alla chiesa e alle case. Entro l’inizio di febbraio, la società privata può rispondere nel merito. Intanto, la Giunta ha dato l’incarico ad un legale per poter ottenere un parere circa le prossime mosse e gli atti già assunti. Essendo una materia molto delicata, il Comune ha voluto usufruire di uno strumento in più nella battaglia contro il fotovoltaico nei campi. In città, dopo l’assemblea alla frazione tenutasi l’8 gennaio scorso, è in corso una raccolta di firme contro l’insediamento mentre è già stata approntata una mozione bypartisan per dire no all’impianto che verrà discussa e votata all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. M.B.