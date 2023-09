Niente pagamento della Tosap per le impalcature destinate a ripristinare i danni da maltempo

Il pagamento per l’occupazione del suolo pubblico per gli interventi di manutenzione o recupero edilizio in conseguenza dei danni provocati dall’ondata di maltempo del 26 agosto che ha colpito Vigevano come mai prima, non saranno dovuti. L’amministrazione comunale ha deciso l’esenzione del canone unico, applicando una norma contenuta nello specifico regolamento. Nella comunicazione che deve essere inviata al Comune dovrà essere specificato che l’occupazione del suolo è relativa alle opere di manutenzione e ripristino legati a quegli specifici eventi atmosferici. Le comunicazioni dovranno essere inoltrate entro il 31 dicembre. Il provvedimento prevede che le strutture siano correttamente posizionate anche in relazione alla salvaguardia dei cittadini e del flusso del traffico.