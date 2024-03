Nell’ex base dell’Aeronautica i nuclei anti-terrorismo

L’area è ideale, perché su di essa, nella frazione di Remondò, sono ancora presenti gli edifici un tempo occupati dalla base radar “Puma“ dell’Aeronautica militare italiana, da tempo acquisita dal Comune, che ormai da diversi anni sta valutando a quale utilizzo destinarla. Intanto nei giorni scorsi l’ex-base militare è stata il teatro di una esercitazione dei nuclei speciali anti-terrorismo, che in Lomellina hanno effettuato una giornata di addestramento.

Tutto è ovviamente avvenuto nella massima riservatezza, la notizia è trapelata solamente diversi giorni dopo e non ha trovato nessuna confermea ufficiale.

Di certo si sa che l’amministrazione comunale ha consentito l’accesso alla superficie al personale, che si è presentato nella frazione di Remondò.

Al momento non è escluso che anche in futuro l’area della ex-base militare possa essere nuovamente utilizzata per esercitazioni dei reparti speciali.

La superficie era stata acquisita dall’amministrazione comunale di Gambolò, direttamente dal Demanio, e non ha ancora una destinazione stabilita. Al momento una parte della struttura è concessa in uso ad una associazione sportiva di Soft-Air, uno sport di squadra che è basato proprio sulle simulazioni militari.

Umberto Zanichelli