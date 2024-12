Negozi del centro nel mirino dei ladri

Negozi presi ancora di mira dai ladri in centro storico. In corso Cavour, nella notte tra domenica e lunedì, sono state forzate le serrature delle porte d’ingresso di due esercizi commerciali, senza spaccate alle vetrate come in molti recenti precedenti anche nello stesso centro storico. Entrambi gli episodi sono stati denunciati lunedì ai carabinieri, che hanno avviato indagini per cercare di risalire ai responsabili. Dal punto vendita “United Colors of Benetton“, sull’angolo con la piazza del Tribunale, non hanno però rubato nulla, non avendo trovato soldi in cassa. E forse proprio per il primo colpo andato a vuoto gli stessi malviventi ne hanno poi fatto un secondo, sempre in corso Cavour, ai danni del negozio “La Casa de las Carcasas“, catena di cover e accessori per cellulari, dove hanno invece trovato e portato via circa 500 euro lasciati come fondo cassa.

Stefano Zanette