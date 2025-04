“Nati per leggere“. Un percorso condiviso tra piccini e adulti

Con “Letture di primavera“, evento dedicato ai bambini dai 24 ai 36 mesi, si è aperto il progetto “Nati per leggere“, fitto elenco di appuntamenti di sensibilizzazione promosso da Ats Pavia attraverso la Struttura complessa di promozione della salute. Un percorso multidisciplinare per diffondere la buona pratica della lettura, formando operatori e dando vita a nuovi presìdi. La lettura condivisa in famiglia è una pratica semplice ma potente, capace di favorire lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale del bambino fin dai primi mesi di vita. “Nati per leggere“ è un’iniziativa sviluppata dall’Associazione culturale pediatri, dall’Associazione italiana biblioteche e dal Centro per la salute delle bambine e dei bambini. Il programma offre gratis alle famiglie con bambini fino a 6 anni attività di lettura condivisa. "Grazie alla collaborazione con le strutture che mettono a disposizione gli spazi e alle competenze degli operatori formati sul tema – dice Lorella Cecconami, dg di Ats Pavia – si offrono alle famiglie occasioni d’incontro e sensibilizzazione sull’importanza della lettura nei primi mille giorni di vita". M.M.