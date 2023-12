Natale in centro e periferia. Il sindaco: "Festa speciale"

"Natale sarà davvero speciale per Pavia". Il sindaco Fabrizio Fracassi ha annunciato la serie articolata di eventi per adulti e bambini che animeranno la città da domani al 4 gennaio: dal gospel alle letture per bambini con spettacolari performance passando per marching band, giocolerie e incontri in biblioteca. "Questo Natale sono sicuro che lascerà un segno in tutti noi. La città sarà coinvolta dal centro storico alle periferie. Siamo fermamente convinti che l’aria di festa si debba percepire in ciascuna via della nostra città. Ed è proprio per questo che Pavia si sta già illuminando". Il calendario si inaugura come da tradizione domani con l’accensione delle luci nel cortile del Broletto, messo a festa con installazioni naturali.

Ad accompagnare, un concerto gospel del coro “LV Gospel Project“ diretto da Francesco Maria Gabriele Mocchi che sarà impegnato domenica alle 10,45 nella chiesa di Sant’Alessandro Sauli, il 17 sul sagrato di San Lanfranco, il 22 alla Sacra Famiglia e il 23 alle 21 in San Michele. Il 21 dicembre dalle 17 alle 19 in piazza della Vittoria (lato Broletto) spettacolare esecuzione di musiche natalizie, eseguite da una violinista “gigante“. "Sono tanti e diversi gli appuntamenti per un calendario che vede protagonista la città intera con proposte intergenerazionali – conclude il sindaco – Musica, luci, teatro, clownerie saranno offerti gratuitamente per garantire il bisogno di festa della comunità".

M.M.