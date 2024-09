Nasce una Caritas pensata per i giovani

Un ambiente dinamico e creativo dove i ragazzi possano esprimersi, proporre idee e organizzare eventi per i loro coetanei e i più piccoli. Caritas Pavia lancia Young Caritas Pavia, un’iniziativa pensata dai giovani per i giovani, che si propone di creare uno spazio tutto per loro. "Young Caritas nasce dal mandato di Caritas italiana di creare un luogo più giovane, per i giovani - ha spiegato Valentina Pollini, responsabile dell’area giovani e volontariato di Caritas Pavia, introducendo l’iniziativa -. Quindi l’idea è che siano i ragazzi stessi ad attivare dei processi creativi, degli eventi o esperienze, per coetanei o anche più piccoli" Da alcuni giorni Young Caritas Pavia ha mosso i primi passi, formando un primo gruppo di ragazzi che si incontreranno a settembre per iniziare a ideare le prime attività. "Al momento - ha proseguito Pollini - dentro ci sono già due progetti proposti da studenti delle superiori: uno con il liceo Cairoli e l’altro con degli ex studenti dell’istituto Volta. I laboratori svolti durante l’ultimo anno scolastico si sono rivelati fondamentali per comprendere meglio le tematiche che coinvolgono maggiormente i giovani, e l’obiettivo è portare i ragazzi di Young Caritas nelle classi per approfondire quali ambiti affrontare nelle future iniziative". Per poter operare Young Caritas deve avere uno spazio esclusivi. I giovani, infatti, hanno una propria sede dove i giovani possono incontrarsi, collaborare e dar vita ai loro progetti secondo un modello già attivo in diverse città italiane, con l’obiettivo di ampliare e rafforzare questa rete a livello nazionale. M.M.