Travolge un motociclista e scappa: caccia al pirata della strada a San Martino Siccomario

Pavia – Investito da un’auto e lasciato lì, ferito, senza soccorsi. È quello che è successo a un motociclista di 72 anni che questa mattina, intorno alle 11, stava transitando lungo la strada provinciale per Mortara, a San Martino Siccomario. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia: attualmente è sotto osservazione, ma le sue condizioni non sono gravi.

Gli agenti della polizia stradale, subito intervenuti sul posto, sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e per risalire al conducente della vettura che, invece di fermarsi e soccorrere il ferito, è ripartito a tutta velocità. L'auto, nell'impatto con la moto, ha perso il paraurti: un elemento che potrebbe risultare fondamentale nelle indagini.