Morto dopo tre mesi di agonia l’anziano caduto dalla scala

Non si era mai ripreso dai gravi traumi riportati nella caduta dalla scala. Teresio Barisio, 82 anni di Mede, è morto nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia, dov’era stato ricoverato lo scorso 28 gennaio, trasportato con l’ambulanza in codice rosso. Dopo quasi tre mesi, ieri il tragico epilogo. Ha avuto quindi conseguenze letali per il pensionato la caduta da una scala, all’esterno di capannoni dismessi, in via Rosa Rognoni a Mede (nella foto), dove l’ottantaduenne andava ogni mattina a dare da mangiare a una colonia di gatti. Era abitudinario e ogni giorno usciva di casa alla stessa ora e rientrava puntuale per pranzo. Ma quel giorno di fine gennaio, non vedendolo rientrare, la figlia che abitava con lui si è preoccupata ed è andata a cercarlo, sapendo dove trovarlo.

Nel cortile dei vecchi magazzini di granaglie è stato trovato a terra, ai piedi di una scala esterna. Era privo di conoscenza, con gravi traumi al cranio e al torace, oltre a diverse contusioni anche sul volto. Alla caduta non aveva assistito nessuno, ma la dinamica accidentale dell’accaduto era stata ricostruita dai carabinieri della locale stazione, confermata dai soccorsi sanitari e poi dall’ospedale: le ferite riportate dall’ottantaduenne erano compatibili con le conseguenze della caduta dalla scala. Non è stato chiarito il motivo per cui era salito su quella scala, forse per raggiungere un gattino.

S.Z.