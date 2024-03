Mortara, esonda il torrente Arbogna: l’acqua circonda un condominio

Mortara (Pavia), 1 marzo 2024 – La polizia locale di Mortara sta monitorando dalla notte la situazione del torrente Arbogna esondato a monte di via Mirabelli. Si tratta di una situazione abbastanza frequente in presenza di precipitazioni copiose perché il corso d’acqua scorre normalmente a poche decine di centimetri dall’argine.

L’acqua ha raggiunto i campi circostanti e un primo condominio che, in passato, aveva subìto l’allagamento del cortile, dei garage e delle cantine che, almeno in questa fase, sono ancora all’asciutto. I principali corsi d’acqua, primo fra tutti il Ticino, sono tenuti sotto controllo ma non ci sono sinora situazioni di allerta. Il quadro meteo prevede per la giornata di domani una diminuzione delle precipitazione, che potranno essere intermittenti, ma riprenderanno in modo diffuso su tutta l’area.