Neve straordinaria in arrivo: dove e quando. Lombardia, le previsioni meteo e la mappa

Milano – Nevicate straordinarie, a inizio marzo. È il "paradosso” al quale stiamo andando incontro in questi giorni che saranno caratterizzati da un clima decisamente poco primaverile: “le stagioni si mischieranno in modo selvaggio nei prossimi giorni: dalla fine dell'inverno alla primavera, al ritorno di un autunno con lo Scirocco e in tendenza verso un colpo di coda dell'inverno a metà della prossima settimana con neve in collina, addirittura al Centro-Sud” fanno sapere da IlMeteo.it. L’arco alpino è già stato abbondantemente imbiancato negli scorsi giorni ma il clou è atteso nelle prossime ore: “Un altro carico eccezionale di neve arriverà domenica 3 marzo, con accumuli oltre i 150 cm sulle Alpi occidentali; se la previsione verrà confermata in pieno, registreremo in alcune zone l'evento più forte degli ultimi 5-10 anni” sottolinea Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it.

Neve a Bormio

E in Lombardia? Sulla regione, sottolinea Arpa Lombardia, “persiste una circolazione umida orientale negli strati medio bassi, con deboli piogge che si attiveranno nella serata odierna e in intensificazione specie sui settori occidentali per la giornata di domani. Anche per il fine settimana condizioni instabili, con piogge sparse sabato, in intensificazione e sempre più marcate sulla fascia occidentale domenica, in concomitanza con l'approfondimento di un minimo depressionario sul Tirreno con associati significativi rinforzi di vento da est in pianura". E la neve? È prevista “oltre 1200-1400 metri”. Un lieve ma non sostanziale miglioramento è atteso per l’inizio della prossima settimana: “Piogge in attenuazione ovunque sebbene non in esaurimento”.

Le nevicate dei giorni scorsi e quelle che, secondo le previsioni meteo, imbiancheranno le vette delle montagne nel prossimo fine settimana permetteranno agli operatori turistici di guardare con fiducia al finale di stagione. A Bormio, ad esempio, di neve ne è scesa tanta nei giorni scorsi, con picchi di 90 cm fino a 1400 metri e anche oltre il metro e mezzo dai 1800 ai 2000. Nevicate copiose che, oltre ad innevare le piste, permettono ai turisti e ai residenti di godersi panorami invernali di rara bellezza. Precipitazioni che sono una vera e propria manna dal cielo per gli operatori turistici che, dopo l’assenza di precipitazioni del periodo post natalizio, hanno accolto a braccia aperte le ultime nevicate.Viste le precipitazioni scese nei giorni scorsi e dopo quelle previste nel weekend qualche località potrebbe pensare di prolungare la stagione oltre le date stabilite.