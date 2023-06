Mortara, ruba superalcolici e rompe una bottiglia per minacciare la guardia giurata

Mortara (Pavia), 24 giugno 2023 - Prende dagli scaffali bottiglie di alcolici e passa le casse senza pagare, intercettato dalla sicurezza interna del supermercato minaccia la guardia giurata con i cocci di una bottiglia rotta al momento. Ha tramutato così il furto in rapina impropria lo sconosciuto, descritto come un giovane fra i 25 e i 30 anni, apparentemente nordafricano, riuscito a fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce.

L'episodio è successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 giugno, al supermercato Famila in via Capettini a Mortara. Sul posto non sono peraltro state chiamate a intervenire nell'immediatezza le forze dell'ordine, ma l'accaduto è stato poi denunciato dalla stessa guardia giurata alla locale Stazione dei carabinieri, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato indagini per cercare di identificare il responsabile.

L'uomo aveva preso dagli scaffali cinque bottiglie di superalcolici, per un valore sui 100 euro circa, senza fermarsi alle casse per pagare e fermato quindi dalla guardia giurata. La reazione dello sconosciuto è stata violenta: ha mandato in frantumi una delle bottiglie impugnandone i cocci come arma per minacciare la stessa guardia giurata, che per fortuna è riuscita a evitare di rimanere ferita. Il responsabile è riuscito però a uscire dal supermercato e a dileguarsi a piedi per le vie limitrofe.