Mortara, ladri in azione: finestra forzata e casa a soqquadro. Rubati orologi di pregio

Mortara (Pavia), 18 febbraio 2024 - Non hanno trovato oro, ma hanno rubato tre orologi. I ladri sono entrati in azione nella giornata di sabato 17 febbraio, in via Cadorna a Mortara, in una casa indipendente.

Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari, usciti al mattino verso le 8 e rientrati nel pomeriggio, verso le 17, quando hanno chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto per il consueto sopralluogo, ma quando i malviventi avevano già avuto tutto il tempo di allontanarsi e di far perdere le proprie tracce, ancor prima che il loro crimine venisse scoperto.

Si erano introdotti nell'abitazione forzando una finestra, provocando anche questo danno ulteriore alle vittime del furto, oltre al disagio di trovarsi la casa messa completamente a soqquadro, come purtroppo spesso accade quando i ladri frugano ovunque per cercare qualcosa di prezioso da rubare. E hanno trovato e portato via tre orologi, non Rolex da collezione ma comunque di un certo pregio, per un valore del bottino che deve ancora essere quantificato.

I militari della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, hanno avviato le indagini sull'accaduto, nel tentativo di risalire ai responsabili, con tutta probabilità ladri seriali che potrebbero già avere precedenti specifici.