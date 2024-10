Mortara, ladri mettono a soqquadro l’intera casa in cerca di gioielli: arraffano contanti e scappano

Mortara (Pavia), 3 ottobre 2024 – Ladri in azione in una casa indipendente di Mortara. Hanno colpito ieri tra le 14 e le 20, quando l’abitazione di via Monte Nero, una zona residenziale della città lomellina era disabitata. Dopo essere entrati hanno messo a soqquadro ogni stanza alla ricerca di oggetti preziosi da poter rubare. Non hanno trovato nulla, ma c’erano delle banconote che la famiglia teneva in casa e quelle le hanno fatte sparire.

Ammonta a circa 200 euro il bottino. Quando i proprietari sono rincasati alla fine della loro giornata, hanno trovato ogni stanza della loro casa completamente rivoltata e il denaro sparito. A quel punto hanno potuto soltanto chiamare i carabinieri della stazione di Mortara che hanno effettuato il sopralluogo e stanno indagando.