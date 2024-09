Gambolò, ladri in azione: casa a soqquadro per rubare solo un braccialetto d'oro

Gambolò (Pavia), 1 settembre 2024 - Al rientro a casa, hanno trovato tutte le stanze a soqquadro. Ma i ladri hanno trovato da rubare solo un braccialetto d'oro.

I proprietari hanno chiamato i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo nell'abitazione in via Vignate a Gambolò, nel pomeriggio di ieri, sabato 31 agosto. I militari della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, hanno accertato l'effrazione alla finestra del bagno, dalla quale i malviventi si sono introdotti nella casa che hanno poi messo letteralmente sottosopra in cerca di qualcosa di prezioso da rubare. E come spesso accade, specie quando non trovano soldi in contanti o oro in abbondanza, i ladri si sono accaniti lasciando l'abitazione in uno stato di devastazione che è la consguenza peggiore per le vittime, ben superiore al minimo danno economico del magro bottino.

Quando il furto è stato scoperto, i responsabili avevano già avuto tutto il tempo di allontanarsi e di far perdere le proprie tracce, senza essere peraltro notati da vicini di casa pur essendo entrati in azione in pieno giorno. Sul furto i carabinieri hanno avviato le indagini, in cerca di elementi che possano portare a individuare i responsabili, forse già entrati in azione con simili modalità per altri furti in abitazioni.