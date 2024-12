Incidente a Mortara, auto si ribaltata sulla statale 494: gravissimo 44enne

Mortara (Pavia), 15 dicembre 2024 - E' stato trasportato in gravissime condizioni, con l'elisoccorso in codice rosso, all'ospedale di Alessandria. Un uomo di 44 anni, residente a Cilavegna, ha perso il controllo della sua Toyota Yaris, finita ribaltata su una fiancata contro un terrapieno a lato della Statale 494, nel tratto fra il cimitero di Mortara e il rondò del Bennet di Parona. L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi, domenica 15 dicembre, poco dopo le 15.

Sul posto, oltre ai mezzi dei soccorsi sanitari con ambulanza, auto medica ed elicottero, e ai vigili del fuoco, è intervenuta anche la Polstrada di Voghera, che ha proceduto con i rilievi del caso. In corso di accertamento le cause e la dinamica dell'incidente, che sarebbe comunque un'uscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti. Il 44enne era da solo a bordo della Yaris e non ci sono quindi né altri feriti né testimoni diretti che possano riferire quel che è successo.

Il tratto di strada è rettilineo e non ci sono evidenti spiegazioni per l'uscita di strada. In simili casi l'ipotesi più probabile è quella di un improvviso malore che può aver colpito il conducente alla guida, ma non può neppure essere esclusa la perdita di controllo del mezzo per una repentina manovra, che potrà essere confermata o smentita dai rilievi, magari per evitare un animale selvatico in attraversamento, come spesso accade anche nelle campagne della Lomellina.